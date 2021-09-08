Последнее обновление: 08.09.2021 17:55

Латвийская таможня пресекла контрабанду белорусских сигарет на 1,5 млн евро

Сотрудники таможенного управления Службы государственных доходов (СГД) Латвии пресекли контрабанду крупной партии белорусских сигарет на российско-латвийской границе.

Как сообщает пресс-служба таможенного управления, в ходе тщательной проверки грузовика, который въехал через таможенный пункт пропуска «Терехово», в грузе между плитами из фиброцемента было обнаружено более 9 млн сигарет (452,440 тыс пачек) NZ Gold и Minsk Superslims белорусского производства без акцизных марок на сумму около 1,5 млн евро.

Материалы дела переданы в Департамент налоговой и таможенной полиции СГД для принятия решения о возбуждении уголовного дела.



blog comments powered by Disqus
<Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование