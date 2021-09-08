Последнее обновление: 08.09.2021 11:57

Лондон хочет вернуть себе статус ведущего международного финансового центра

Лондон намерен обогнать Нью-Йорк в качестве главного международного финансового центра в течение пяти лет. Об этом сообщает Reuters.

«По некоторым показателям Великобритания сдает позиции: Лондон в настоящее время отстает от Нью-Йорка с каждым годом, в то время как другие центры укрепляются», - говорится в стратегическом документе финансового лобби Великобритании TheCityUK.

Согласно информации, чтобы вернуть лидирующую позицию, Великобритания должна облегчить налогообложение банков и нанять персонал из-за рубежа.

Министерство финансов страны уже провело реформы, чтобы сделать лондонский рынок капитала более конкурентоспособным, а TheCityUK поставил перед Лондоном пятилетнюю цель «превзойти своих соперников» путем внесения поправок в налоговые, визовые и другие правила.

По мнению финансистов, после Brexit Великобритания должна неустанно фокусироваться на укреплении своей международной конкурентоспособности, чтобы вернуть себе звание ведущего мирового финансового центра.

Согласно TheCityUK, сейчас налоговая ставка для лондонского банка составляет 46,5%, что на 13% выше, чем для банков в Нью-Йорке.

Убедить правительство Великобритании снизить налоги на финансы на фоне экономического упадка из-за COVID-19 может оказаться сложной задачей.

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