Последнее обновление: 06.09.2021 12:14

Лукашенко обещает крышу Белоруснефти в развитии сети зарядных станций

Лукашенко пообещал Белоруснефти «крышу» в развитие сети зарядных станций для электромобилей.

"Спасибо вам, что занялись этими заправками - электро. Я вижу, что продвижение серьезное, но сегодня мы снимем всякую волокиту и всякий бюрократизм. Не стесняйтесь об этом говорить откровенно. Вы же еще и сенатор. Если нужна вам поддержка, или, как сейчас можно говорить, "крыша", ну так вот "крыша". Председатель Совета (Наталья Кочанова – ред.) всегда вас поддержит. Любой документ мне напрямую доложит, если это надо. Нет - в правительстве продвинет ту или иную идею", - сказал Лукашенко, принимая с докладом гендиректора ПО "Белоруснефть" Александра Ляхова.

«…мы не можем загубить вот эту тенденцию электромобилей. А для электромобилей нужны быстрые заправки. Очень быстрые. И в Витебске, вроде, мы можем это делать (оборудование – ред.)… …Если делать, то очень качественно», - назвал условия Лукашенко и де-факто закрыл эту нишу для других возможных операторов/поставщиков.

«Не позволяйте некачественный продукт на белорусский рынок поставлять и не позволяйте другим это делать, особенно по вопросам, с которыми вы непосредственно связаны", - добавил пенсионер.

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