Последнее обновление: 01.09.2021 16:56

ЕБРР не будет работать с госсектором Беларуси

Деятельность ЕБРР в Беларуси сфокусирована на работе с частным сектором, банк не направлял и не планирует направлять финансы государственному сектору в Беларуси в ближайшее время.

Об этом заявила президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо на встрече со Светланой Тихановской на полях проходящего в Словении Стратегического форума.

Тихановская поблагодарила президента ЕБРР за принципиальную позицию, которую банк занял после сфальсифицированных выборов в Беларуси и выразила уверенность, что демократические перемены в нашей стране создадут условия, чтобы ЕБРР возобновил всю свою деятельность в Беларуси.

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