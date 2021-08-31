ОЭСР заявила об ускорении восстановления экономики индустриальных стран

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), после спада на фоне пандемии ускорилось восстановление экономики индустриальных государств.

При этом лишь в Соединенных Штатах показатель ВВП уже сейчас на 0,8 процента превысил докризисный уровень, заявила организация в понедельник, 30 августа, в Париже.

ВВП еврозоны пока на 3 процента ниже показателя до начала пандемии, в странах ЕС - на 2,6 процента. В отдельных странах экономический рост после кризиса усиливается с разной скоростью, отмечается далее. В частности, совокупный ВВП стран Еврогруппы во втором квартале текущего года вырос на 2 процента, стран ЕС - на 1,9 процента. В первые три месяца еще фиксировался незначительный спад показателей, передает DW.

В Германии во втором квартале 2021 года показатель ВВП возрос на 1,6 процента, в первом квартале - снизился на 2 процента. Наиболее сильный экономический рост зафиксирован в Великобритании (4,8 процента) и Италии (2,7 процента), самый низкий - во Франции (0,9 процента) и Японии (0,3 процента).

В среднем экономика стран ОЭСР выросла в апреле - июне текущего года на 1,6 процента. При этом общий ВВП данных стран во втором квартале 2021 года был на 0,7 процента ниже данного показателя за четвертый квартал 2019 года - последний квартал до начала пандемии, указывается далее. Показатель ВВП Великобритании оказался на 4,4 процента ниже докризисного, Италии - на 3,8 процента ниже, ФРГ и Франции - на 3,3 процента ниже.