Арабский инвестор обсуждает судьбу «Северного берега» в Минске на фоне санкций США

Глава планирующей построить «Севереный берег» в Минске компании Emaar Properties прикатил в Минск, чтобы обсудить варианты реализации проекта на фоне санкций, введенных США против режима Лукашенко 9 августа 2021 года.

Мохамед Али Алаббар и председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев обсудили сегодня вопросы строительства в Минске умного города "Северный берег", сообщает БелТА.

"Во время встречи обсудили развитие проекта, познакомили с деталями дизайна, скоро представим всю программу… При реализации проекта применим лучшие технологии, встроим искусственный интеллект, максимально дружественно отнесемся к окружающей среде... За последние 25 лет мы реализовали много проектов, но этот будет одним из лучших в мире", - заявл после переговоров Мохамед Али Алаббар.

"Сейчас на территории проводят изыскательские работы. В ближайшее время представят 3D-концепции по всем зданиям на площадке. Тогда можно будет приступать непосредственно к возведению объектов", - сообщил в свою очередь Владимир Кухарев.

Как сообщалось, в конце 2020 года Евросоюз, а затем 9 августа 2021 года и США (что куда больнее, нежели санкции ЕС) ввели санкции против серба Небойши Карича и компаний Dana Holdings, «Дана Астра», Emirates Blue Sky, Dubai Water Front.

Ранее, белорусские СМИ обнаружили тесную взаимосвязь с Карича и Dana с Мохамедом Али Алаббаром и его Emaar Properties.

Комплекс "Северный берег" разместится в границах МКАД - пр.Победителей - ул.Орловская - Цнянское водохранилище. Стоимость реализации проекта составит $4 млрд. В состав комплекса войдут жилые дома со всей необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой, социальные объекты и объекты общественного назначения общей площадью более 6 млн кв.м. Предусматривается также возведение Национального выставочного центра, Института искусственного интеллекта, Минского центра международной торговли. Реализовать проект планируют в течение 2021-2040 годов.