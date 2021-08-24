Последнее обновление: 24.08.2021 12:19

Министр экономики Литвы: субсидий для связанных с Беларусью компаний не будет

Субсидий для литовских компаний, у которых есть тесные связи с Беларусью и для которых возникают риски из-за политической ситуации в соседней стране и обострившихся отношений с Литвой, не будет.

Об этом заявила министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

Она отметила, что для работающего в Беларуси бизнеса не новость, что это государство-автократия, поэтому компании взяли на себя риск работать в такой стране.

"Это риск, который был принят. Естественно, что риск проявляется с одной или с другой стороны", - заявила радиостанции LRT radijas Армонайте.

Некоторым компаниям, у которых тесные связи с Беларусью, не хватает оборотных средств, поэтому государство ищет финансовые инструменты для помощи.

"Однако скажу прямо - ни о каких субсидиях не может быть и речи. Мы понимаем, что возникли трудности, надеемся, что это временно, но, если делаешь бизнес с Беларусью, ты знаешь, где ты его делаешь", - подчеркнула она.

Министр отметила, что Литве важно диверсифицировать рынки, чтобы меньше зависеть от одного поставщика сырья или одного рынка сбыта.

Банк Литвы (Центробанк) на прошлой неделе заявил, что прекращение торговли с Беларусью и континентальным Китаем окажет на экономику Литвы сравнительно незначительное воздействие.



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