Тихановская призвала МВФ и Минфин США заблокировать доступ Лукашенко к SDR

Светлана Тихановская призвала Международный валютный фонд и Минфин США заблокировать режиму Лукашенко доступ к SDR, которые МВФ распределит между странами-членами фонда в понедельник, 23 августа, в точим числе около $1 млрд. Беларуси.

«запретить режиму доступ к средствам SDR, в том числе заморозить обмен в свободно конвертируемые валюты, – до момента, пока в Беларуси не будут проведены новые свободные выборы. Это общая позиция всех демократических сил Беларуси», - говорится в сообщении пресс-службы Тихановской.

Тихановская также поблагодарила сенатора Роберта Менендеса за его письмо Байдену с призывом заблокировать режиму Лукашенко доступ к упомянутому $1 млрд в SDR.