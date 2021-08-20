Беларусь уповает на сохранение доступа к госзакупкам в России

Белорусские власти рассчитывают на сохранение Россией доступа к государственным закупкам для компаний стран ЕАЭС, заявил сегодня премьер Беларуси Роман Головченко, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Отмечу важность продолжения переговорного процесса по созданию общего рынка государственных и муниципальных закупок ЕАЭС. За год мы существенно продвинулись, сформирован и запущен евразийских реестр промышленных товаров, формируется нормативная база... Надеемся, что российская сторона сохранит доступ к госзакупкам для компаний стран ЕАЭС, которые были включены в российский реестр производителей, но еще не успели переключиться на евразийский ", - сказал Головченко.