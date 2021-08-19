Последнее обновление: 19.08.2021 17:51

МНС: Бизнес в Беларуси добровольно доплачивает налоги

Стоит налоговикам пригрозить пальчиком бизнесу, и как минимум треть компаний доначисляет и уплачивает налоги в добровольном порядке, утверждает глава МНС Беларуси Сергей Наливайко.

По его словам, за первую половину 21 года борьба с зарплатой "в конвертах" принесла бюджету дополнительные 11 млн. рублей.

"Более чем 16,5 тыс. плательщикам, у которых уровень заработной платы невысокий, были направлены уведомления. Почти 30% из них отреагировали уточнением своих налоговых обязательств, и более Br5 млн подоходного налога поступило в добровольном порядке. Еще примерно Br6 млн было доначислено по результатам контрольной работы. Это по итогам 6 месяцев", - сообщил Наливайко, которого цитирует БелТА.

В Беларуси 19 июня 2021 года вступили в силу изменения в законодательство, предусматривающие уголовную ответственность за зарплаты "в конвертах".

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Август 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование