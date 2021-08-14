Последнее обновление: 14.08.2021 12:37

В Беларуси перестали публиковать таможенную статистику внешней торговли

Единый портал электронных услуг приостановил с 13 августа оказание электронной услуги «Предоставление данных таможенной статистики внешней торговли»

Согласно сообщению на сайте НЦЭУ, публикация данных приостановлена по решению Государственного таможенного комитета РБ.

«…с 13.08.2021 приостановлено оказание электронной услуги 156.25 «Предоставление данных таможенной статистики внешней торговли» по решению Государственного таможенного комитета Республики Беларусь», - говорится в сообщении.

Как сообщалось, Национальный статический комитет перестал публиковать данные о внешней торговле нефтью и нефтепродуктами, калийными удобрениями, продукцией машиностроения.

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