Philip Morris прекратила продажи IQOS в Беларуси из-за санкций

Компания Philip Morris с третьего квартала текущего года прекратила экспорт системы для нагревания табака (IQOS) в Беларусь.

Монопольным импортером некурительных табачных изделий (табака нагреваемого HEETS и IQOS) в Беларуси согласно указу Лукашенко является компания «Энерго-ОИЛ», которой ранее владел попавший под санкции Алексей Олексин.

О прекращении поставок IQOS в Беларусь еще 20 июля сообщил финансовый директор компании Эмануэль Бейбё (Emmanuel Babeau) на конференции по итогам II квартала 2021 года.

«Для сведения, в развитие недавних международных санкций IQOS больше не продается в Беларуси, где мы достигли почти 7% продаж в Минске во втором квартале», — сообщил Бейбе.

В настоящий момент компанией «Энерго-ОИЛ» владеют сыновья Олексина.