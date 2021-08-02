Минфин США начал принимать «чрезвычайные меры» в связи с достижением потолка госдолга

Министерство финансов США c понедельника начало задействовать «чрезвычайные меры» для продолжения финансовых операций в связи с тем, что страна достигла потолка госдолга.

Об этом говорится письме руководителя ведомства Джанет Йеллен, направленном лидерам Демократической и Республиканской партий в Конгрессе США.

Глава Минфина напомнила о том, что в предыдущем письме от 23 июля предупреждала законодателей о том, что «начиная с 1 августа уровень задолженности США достигнет законодательно установленной максимальной величины».

«Этим письмом я уведомляю вас о <...> дополнительных чрезвычайных мерах, которые Минфин начал задействовать сегодня», - заявила она.

«Период времени, в течение которого чрезвычайные меры могут длиться в этом году, является более неопределенным в связи с экономическим влиянием пандемии. По этой причине я со всем уважением призываю Конгресс <...> предпринять действия как можно скорее», - добавила Йеллен, имея в виду увеличение потолка государственного долга, передает ТАСС.

Потолок госдолга был заморожен в США до 31 июля. Поскольку законодатели не успели поднять его, с 1 августа уровень задолженности достиг законодательно установленной максимальной величины. Ранее Йеллен предупреждала Конгресс об угрозе дефолта и отмечала, что в случае, если потолок госдолга не будет заморожен или увеличен, уже к 1 октября, когда в США начинается новый финансовый год, возможности правительства США выплачивать долги по своим обязательствам могут быть серьезно подорваны, поскольку на этот период намечены значительные бюджетные траты.

Ранее республиканцы заявили, что не поддержат повышение потолка госдолга, если президент США Джо Байден и демократы не согласятся сократить расходы или принять другие меры по сокращению долга.