Беларусь вводит обязательное использование навигационных пломб на грузы из Литвы

Белорусские власти с 30 августа 2021 года вводят обязательное использование навигационных пломб на ввозимые из Литвы товары грузовым автотранспортом, следует из постановления Совмина №439 от 29 июля 2021 года.

«…навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке при ввозе товаров автомобильным транспортом в Республику Беларусь с территории Литовской Республики…», - говорится в документе.

Исключение составляют товары, перевозимые транзитом через Литву из Калининградской области, а также «тяжеловесные и (или) крупногабаритных транспортных средств, проезд которых предусматривает наличие специального разрешения».

Совмин не поясняет причины столь заботливого отношения к грузам из Литвы, но вряд ли это решение властей РБ приведет к сокращению очередей грузовиков на выезд из Беларуси или случаев выявления сигаретной контрабанды.