Последнее обновление: 26.07.2021 13:19

Власти Беларуси хотят открыть 4-е генконсульство в Китае

Белорусские власти намерены открыть в Китае уже четвертое по счет генконсульство, сообщил в эфире белорусского ТВ посол РЮ в Китае Юрий Сенько.

Три генконсульства Беларуси уже работают в Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине, четвертое планируется открыть в Гонконге.

Сенько также сообщил, что белорусский экспорт в Китай по итогам 2020 года составил $777 млн. без учета калийных удобрений, за 1-е полугодие 2021 - $454 млн.

«Никакие санкционные воздействия на Республику Беларусь не пугают Китай. Китай по-прежнему поддерживает Республику Беларусь, стремится с пониманием относиться ко всем проблемам», - утверждает посол.

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