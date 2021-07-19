Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 435 020 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 июля 2021 года выросло до 435 020 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 8 до 3334 человек.

Выздоровели и выписаны 428 682 (+480) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3334 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 658 человек (6,24% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 7 101 151 (+10 546) тест на коронавирус.