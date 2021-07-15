Власти Беларуси сократили срок самоизоляции до 7 дней

Белорусские власти сократили срок самоизоляции с 10 до 7 дней с даты последнего контакта с носителем коронавируса , следует из постановления Совмина №401 от 14 июля 2021 года.

Сокращение до 7 дней срока самоизоляции распространяется и на граждан РБ и иностранцев, прибывших в Беларусь из стран, включенных в перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции коронавирусом.

Документом также установлена новая форма требования о соблюдении правил поведения в самоизоляции.

Кроме того, власти разрешили наземный въезд в страну иностранцам, прибывающим в Беларусь для получения образования в учреждениях образования РБ, в целях проведения вакцинации, а также гражданам РФ, следующим в Беларусь с территории Калининградской области железнодорожным транспортом без пересадок в пути следования.