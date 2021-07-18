Последнее обновление: 18.07.2021 10:46

ЕС предоставит Армении помощь на 2,6 млрд. евро

Глава Европейского совета Шарль Мишель подтвердил готовность Брюсселя предоставить Армении финансовую помощь на сумму 2,6 миллиарда евро.

Эти средства должны быть направлены на развитие инфраструктуры и демократические реформы, заявил Мишель в Ереване после встречи с исполняющим обязанности премьера Армении Николом Пашиняном.

Мишель также высказался в поддержку международных усилий по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, отметив, что в этом отношении ЕС содействует работе Минской группы ОБСЕ. Евросоюз намерен расширить свою работу в регионе , более активно участвуя в решении насущных проблем, подчеркнул глава Европейского совета, передает DW.

В тот же день в Ереване полиция задержала 16 активистов оппозиционной партии "Дашнакцутюн", готовивших акцию протеста у дома правительства, где проходили переговоры Мишеля и Пашиняна. Накануне представители "Дашнакцутюн" организовали акцию протеста против визита Мишеля в Ереван, считая, что "Европа пытается купить Армению и навязать свою повестку".

Как заявило министерство обороны Азербайджана, вечером 16 июля, а также в ночь и на утро 17 июля позиции азербайджанской армии были обстреляны с армянской стороны по всей протяженности государственной границы, на что было также отвечено огнем. Пострадавших при этом нет.

В свою очередь, пресс-служба Минобороны Армении днем ранее заявляла об обстреле своих позиций азербайджанскими военными, в результате которого также не было пострадавших. Эта информация не имела подтверждения из независимых источников.



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