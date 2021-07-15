Последнее обновление: 15.07.2021 13:52

Кремль подтвердил совместное с Лукашенко противостояние удушающим санкциям

Владимир Путин и Александр Лукашенко на встрече в Санкт-Петербурге обсуждали вопросы поддержки белорусской экономики в связи с санкциями, план противодействия им разработают правительства.

Об этом в четверг заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В среду пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что Путин и Лукашенко поручили правительствам разработать совместный план противодействия санкциям Запада.

"Действительно, вопросы поддержки Беларуси на фоне удушающих санкций фигурировали на повестке дня. Даны поручения правительствам, которые работают в этом плане», - подтвердил Песков

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