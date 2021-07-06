Кремль допускает нарушение торговых цепочек при ограничении транзита через Беларусь

Ограничение транзита товаров через Беларусь может нарушить экспортно-импортные цепочки, вопросы минимизации потенциальных последствий таких решений прорабатываются по линии правительств.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Безусловно, нарушение каких-то экспортно-импортных цепочек исключать нельзя, и, конечно, это вопрос для очень серьезной работы по минимизации последствий подобных решений", - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, может ли намерение Беларуси об ограничении транзита навредить российской экономике.

Песков добавил, что с ситуацией "нужно разбираться". По его словам, "все маршруты товаропотоков - и ЕврАзЭС, и двусторонние российско-белорусские режимы - это все сейчас самым тщательным образом прорабатывается по линии правительств".

По его словам, темы маршрутов товаропотоков "затрагивались в ходе недавнего телефонного разговора Путина и Лукашенко".

"Здесь главное понимать, что все это - следствие очень резких, совершенно, с нашей точки зрения, неоправданных и незаконных, с точки зрения международного права и всех норм международной торговли, санкций в отношении Беларуси", - заключил пресс-секретарь президента РФ.