Последнее обновление: 05.07.2021 12:10

Хакеры после атаки на IT-фирму Kaseya в США требуют 70 млн долларов

Предполагаемые российские хакеры из группировки REvil, которую подозревают в массированной кибератаке на американскую IT-компанию Kaseya, потребовали выкуп в размере 70 млн долларов за разблокирование зашифрованных в результате взлома данных.

Соответствующее требование обнародовано в блоке REvil в понедельник, 5 июля. Эксперт по кибербезопасности из фирмы Recorded Future оценил требование как подлинное, отметив, что REvil ведет данный блог с 2020 года, передает DW.

В результате одной из крупнейших кибератак, совершенных с целью вымогательства, со второй половины дня 2 июля во всем мире заблокирована работа тысяч различных компаний. Группировка REvil взломала инструмент программного интерфейса VSA компании Kaseya и установила вредоносный апдейт, в результате которого пострадали тысячи клиентов этой американской фирмы: хакеры путем шифрования данных заблокировали целые системы бухгалтерского учета.

От атаки REvil пострадали и компании в Европе. По данным Федерального ведомства по безопасности в сфере информационной техники (BSI), в Германии заблокирована работа тысяч компьютеров.

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