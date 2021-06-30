Последнее обновление: 30.06.2021 18:37

Миссия МАГАТЭ по вопросам физзащиты приступила к работе на площадке БелАЭС

Эксперты консультативной миссии МАГАТЭ по вопросам физической защиты объектов использования атомной энергии (миссия IPPAS) начали работу на площадке БелАЭС.

Как сообщает Минэнерго, в течение двух дней они изучат материалы по вопросам функционирования системы физической защиты БелАЭС, а также посетят объекты станции.

"Работа экспертной группы будет выстроена по нескольким ключевым направлениям: оценка национального режима обеспечения физической ядерной безопасности ядерного материала и ядерных установок; оценка системы физической защиты ядерного материала при транспортировке; обзор информационной и компьютерной безопасности", - говорится в сообщении ведомства.

В состав миссии входят эксперты из России, Франции, Великобритании, Швейцарии, США.



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