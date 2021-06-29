Последнее обновление: 29.06.2021 22:12

Самолеты группы «Волга-Днепр» вновь начали летать через Беларусь

Самолеты авиакомпаний крупнейшего российского авиаперевозчика грузов — группы «Волга-Днепр» Алексея Исайкина — поздно вечером в понедельник, 28 июня, вновь начали летать через воздушное пространство Беларуси, следует из данных сервиса FlightRadar24.

В пресс-службе группы, в состав которой входят авиакомпании «Атран», AirBridgeCargo и «Волга-Днепр», отказались от комментариев, передает РБК.

Накануне там ответили, что группа решила «временно» не использовать для полетов воздушное пространство Беларуси из-за введенных санкций против белорусского госпредприятия « «Белаэронавигацияи».

Авиакомпании группы «Волга-Днепр» примерно на неделю прекратили полеты через Беларусь, получив предупреждение британских властей о недопустимости сотрудничества с белорусскими диспетчерами 21 июня. «Волга-Днепр», чья головная структура Volga-Dnepr Logistics B.V. зарегистрирована в Нидерландах, следует предписанию британских авиавластей, потому что неукоснительно соблюдает все международные правила, говорил 28 июня РБК источник, близкий к группе.

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