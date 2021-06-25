Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 413 952 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 25 июня 2021 года выросло до 413 952 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 11 до 3093 человек.

Выздоровели и выписаны 406 686 (+777) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3093 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 813 человек (4,81% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 720 932 (+16 918) теста на коронавирус.