Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 411 153 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 21 июня 2021 года выросло до 411 153 человека. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 3053 человек.

Выздоровели и выписаны 404 025 (+267) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3053 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 475 человек (4,52% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6 655 621 (+10 518) тест на коронавирус.