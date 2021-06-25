Вице-премьер Беларуси назвал реальный эффект от санкций

Вице-премьер Беларуси Анатолий Сивак признал, что введенные Западаом санкции против режима в Беларуси повлияли на инвестиционную активность.

"Санкционное давление со стороны европейских и других стран хоть напрямую и не затронуло организации строительного комплекса, но повлияло на инвестиционную активность. Часть инвестиционных проектов была приостановлена из-за неопределенности с их финансированием», - заявил Сивак в парламенте (цитата БелТА).

«В этой связи правительством в мае этого года утвержден комплекс мер по запуску нового инвестиционного цикла... Ряд мероприятий комплекса носит стратегический характер, эффект от реализации которых будет ощутим не сразу, а в несколько отдаленной перспективе", - уточнил он.