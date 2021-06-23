Власти Беларуси вернули картины Белгазпромбанку

Белорусские власти вернули Белгазпромбанку картины, вывезенные из галереи «Арт-Беларусь» после ареста главы банка Виктора Бабарико в июне 2020 года.

Такой вывод можно следует из сообщения на сайте Белгазпромбанка.

«23 июня галерея «Арт-Беларусь» вновь представит вниманию любителей искусства работы из корпоративной коллекции ОАО «Белгазпромбанк». Произведения живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, книжной печати… Новая экспозиция посвящена истории белорусской культуры периода XVI-XX вв», - говорится в сообщении.

«Работы Марка Шагала, Хаима Сутина, Осипа Цадкина и многих других всемирно известных выходцев из белорусских земель … вновь можно увидеть на обновленной экспозиции в галерее «Арт-Беларусь», -сказано в сообщении.

Впрочем, возврат награбленного через год вряд ли свидетельствует о доброте и порядочности агрохунты. Скорее всего, возврат картин стал частью пакетного соглашения: в обмен на картины Белгазпромбанк, а точнее его российские владельцы могли пообещать усиленное кредитование белорусской экономики, что весьма кстати в условиях западных санкций.

В частности, недавно стало известно, что Белгазпромбанк предоставил (или предоставит) кредит на сумму в $50 млн. ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация" (БНБК). И хотя это кредит предоставляется под гарантии правительства Беларуси, тем не менее кажется сомнительным добровольное участие в этой кредитной сделке банка, руководство которого прекрасно понимает, что такое БНБК.

Помимо Белгазпромбанка, кредит БНБК на аналогичную сумму предоставляет Беларусбанк. Кредиты на общую сумму $100 млн. предоставляются на срок до 1 года под закупку зерна, следует из постановления Совмина РБ.

БНБК создана по указу Лукашенко в августе 2016 года. для создания производства по глубокой переработке зерна. Стоимость проекта составляет около $730 млн. Для его реализации правительство Беларуси привлекло льготный кредит от КНР на сумму 1,75 млрд юаней (около $270 млн).