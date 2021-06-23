Глобальный спутниковый интернет Илона Маска Starlink заработает в сентябре

Спутниковый интернет Starlink Илона Маска заработает в сентябре, заявила вчера президент компании Гвинн Шотвелл.

По ее словам, из 12 тысяч спутников, на которые у компании Маска есть разрешение, уже запущены 1,8 тысячи, что позволяет получить «непрерывное глобальное покрытие», передает Reuters.

В долгосрочных планах компании фигурирует намерение вывести на орбиту более 60 тыс. микроспутников для полного покрытия интернетом поверхности планеты.

В настоящий момент интернет от Starlink уходит в розницу в США, Канаде и Европе. Стоимость подключения составляет 500 долларов (евро в ЕС) и включает рутер, ПО и самонастраивающуюся спутниковую тарелку с подогревом, месячная абонентская плата составляет 100 долларов (евро).