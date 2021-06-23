ФРС: Высокий уровень инфляции в США скоро снизится

Скачки цен на товары в США в ближайшее время прекратятся, а уровень инфляции снизится до устойчивого.

Такое мнение высказал во вторник председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, передает ТАСС.

В мае потребительские цены в стране подскочили на 5% по сравнению с годом ранее, что является самым значительным ростом за последние 13 лет. По мнению Пауэлла, рост в основном отражает временные проблемы в цепочках поставок и тот факт, что цены резко снизились в начале пандемии нового коронавируса прошлой весной, из-за чего уровень инфляции сейчас, по сравнению с годом назад, выглядит намного выше.

«Ожидается, что по мере ослабления этих временных последствий поставок инфляция вернется к нашей долгосрочной цели [в 2%]», - отметил глава финрегулятора на слушаниях в специальном подкомитете Палаты представителей Конгресса США по преодолению вызванного новым коронавирусом кризиса.

Американская экономика значительно восстановилась после последствий пандемии, однако инфляция зримо растет, и пандемия все еще создает риски для экономических показателей, считает глава ФРС. По его мнению, количество рабочих мест в США будет расти до завершения этого года.

Экономисты ФРС ожидают, что инфляция в этом году составит 3,4%, в следующем году ее темпы упадут до 2,1%, а в 2023 - до 2,2%. В мае этого года индекс потребительских цен в США составил 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 16 июня по итогам заседания своего руководства ФРС сохранила базовую процентную ставку на уровне 0-0,25%, как и ожидалось рынком. Регулятор повысил прогноз роста ВВП страны в 2021 году до 7% с 6,5%.