Япония начала антидемпинговое расследование в отношении Китая и Южной Кореи

Правительство Японии начало расследование в отношении Китая и Южной Кореи на предмет экспорта стальной проволоки по заведомо низким ценам.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Киодо.

Японское торговое ведомство и министерство финансов в ходе расследования должны будут определить, вводить ли антидемпинговые пошлины на импорт горячеоцинкованной стали из указанных стран. Этот вид сырья в основном используется для производства заборов и других изделий на основе проволочной сетки.

Разбирательство началось в связи с поступившим в марте запросом от четырех японских производителей стальной проволоки, чья продукция занимает около половины рынка в стране. Они полагают, что их китайские и южнокорейские конкуренты специально занижают цены на свою продукцию, поставляемую в Японию.

Так импорт горячеоцинкованной стали из Китая в Японию в 2019 вырос до 36 тыс. тонн по сравнению с 21 тыс. тонн в 2016 году. Это привело к тому, что продажи японских компаний резко упали. К тому же они не могут поднять цену на свою продукцию, хотя стоимость сырья уже увеличилась.