Страны G7 готовят масштабную климатическую программу

Страны G7 в субботу, 12 июня, достигли на проходящем в английском графстве Корнуолл саммите договоренности о выделении ежегодно 100 млрд долларов на финансирование проектов по защите климата в развивающихся странах.

Соответствующее положение будет представлено в заключительной декларации саммита, сообщил представитель правительства Великобритании. Все семь участников встречи впервые согласовали план достижения климатической нейтральности к 2050 году.

Климатическая, или углеродная, нейтральность означает, что объем опасных выбросов в атмосферу не превышает возможностей природы поглотить их. По сообщению Лондона, ожидается, что участники встречи выступят с заявлением о намерении сократить парниковые выбросы промышленных предприятий к 2030 году примерно на 50% по сравнению с уровнем 2010 года.

Среди других согласованных договоренностей в области защиты климата - отказ от угольной энергетики как только это представится возможным, почти полное окончание прямой государственной добычи ископаемых энергоносителей за рубежом и постепенный отказ от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.