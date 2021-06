G7 объявит о глобальном инфраструктурном проекте в противовес Китаю

Страны "большой семерки" (G7) в субботу, 12 июня, объявят на саммите в английском графстве Корнуолл о глобальном инфраструктурном проекте в противовес многотриллионной китайской инициативе "Один пояс и один путь" (Belt and Road Initiative - BRI), сообщил высокопоставленный представитель администрации США на условиях анонимности.

По словам чиновника, Запад до сих пор не мог предложить положительную альтернативу "недостаточной прозрачности, низким экологическим и трудовым стандартам и принудительному подходу" китайского правительства, из-за которого положение многих стран лишь ухудшилось.

"Поэтому мы с партнерами по G7 объявим об амбициозной новой глобальной инфраструктурной инициативе, которая будет не просто альтернативой BRI", - отметил представитель Белого дома.

Чиновник не уточнил, как будет финансироваться инициатива Build Back Better for the World, в рамках которой планируется собрать сотни миллиардов долларов с целью помочь устранить 40-триллионный инфраструктурный пробел в бедных странах к 2035 году, передает DW.

Китайская инициатива BRI была запущена в 2013 году председателем КНР Си Цзиньпином. Согласно базе данных Refinitiv, на середину 2020 года с этой инициативой было связано более 2600 проектов на сумму в 3,7 трлн долларов. В рамках BRI более ста государств подписали с Китаем соглашения о сотрудничестве в деле строительства железных дорог, автомагистралей, портов и других инфраструктурных объектов. Между тем критики считают, что проекты BRI, реализуемые КНР в странах Африки и Азии, делают эти страны зависимыми от Пекина.

В беседе с журналистами представитель Белого дома сообщил, что на саммите G7 в Корнуолле американская сторона будет также добиваться от партнеров совместного осуждения практики применения принудительного труда в Китае в отношении уйгуров и других этнических меньшинств.

По словам чиновника, президент США Джо Байден надеется, что критика в адрес КНР будет содержаться и в заключительном коммюнике саммита. Некоторые европейские лидеры, однако, не хотят идти на открытый конфликт с Пекином, поэтому осуществятся ли надежды США, пока неясно, отмечает агентство AP.