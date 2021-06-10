Крупнейший мировой производитель мяса заплатил хакерам $11 млн выкупа

Крупнейшая в мире компания по производству мяса JBS, которая в конце мая подверглась атаке хакеров, сообщила, что заплатила вымогателям $11 млн выкупа.

Об этом The Wall Street Journal рассказал исполнительный директор американского подразделения компании Андре Ногейра, передает РБК.

Выплата производилась в биткоинах. Это потребовалось для того, чтобы оградить заводы JBS от дальнейших сбоев, возникших в результате кибератаки, а также уменьшить потенциальный вред для ресторанов, продуктовых магазинов и фермеров, с которыми работает JBS, пояснил Ногейра.

«Это было очень болезненно для нас, платить преступникам, но мы поступили правильно по отношению к нашим клиентам», — сказал он, добавив, что платеж был совершен уже после того, как большинство заводов JBS восстановили работу.

По словам Ногейры, компания узнала об атаке после того, как технические специалисты заметили сбои в работе некоторых серверов. Вскоре они обнаружили сообщение с требованием выкупа за восстановление доступа к системе.

JBS немедленно уведомила ФБР и специалисты компании начали отключать внутренние системы для того, чтобы замедлить распространение атаки.

Из-за кибервзлома приостановили работу все заводы по переработке говядины в США. Сбои в производстве также произошли в Австралии и Канаде.

Компания заявила, что атаку совершила организация, которая «вероятно базируется в России». Позже ФБР сообщила, что за ней стоит группа REvil, в которую, как считается, входят русские хакеры.