Россию переведут на «китайский SWIFT»

Российские финансовые власти продолжают готовиться к радикальным санкциям Запада, в том числе отключению от системы SWIFT, хотя и утверждают, что такой сценарий крайне маловероятен и не стоит беспокойств.

Банк России технически готов к интеграции с китайским аналогом SWIFT (China International Payments System, CIPS), сообщила на круглом столе в ГосДуме первый зампред регулятора Ольга Скоробогатова.

По ее словам, была успешно протестирована возможность объединить через шлюз «российский SWIFT» (Систему передачи финансовых сообщений, СПФС) и Национальную китайскую систему банковских переводов.

«Мы уже сделали интеграцию, протестировали, и это работает», - сказала Скоробогатова, которую цитирует Интерфакс.

«Сейчас вопрос, чтобы китайская сторона и российская сторона своих участников все больше ориентировали на этот шлюз, который у нас есть между этими системами», - добавила она.

ЦБ начал создавать внутрироссийскую систему банковских платежей в 2014 году, когда аннексия Крыма и удар по малазийскому Boeing над Донбассом раскрутили спираль экономических санкций, а Европарламент впервые заговорил о возможности отключения России от SWIFT по сценарию Ирана и КНДР, передает РБК.

СПФС заработала в 2016 году, а спустя два года президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий подключать к ней иностранных участников, но массового энтузиазма за рубежом система пока не вызвала.

К системе подключился лишь один китайский банк (АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО)), а также единичные игроки из других стран. Среди них АО «Ишбанк» (Турция) АО «Эм-Ю-Эф-Джи Банк (Евразия)» (дочка японского MUFG), «Креди Аргироколь КИБ» (Франция), АО «СЭБ БАНК» (Швеция) и АО «ТОЙОТА БАНК» (Япония), следует из перечня, опубликованного ЦБ.

Центробанк видит проблему и просит помощи у правительства. Технологически расширить количество участников СПФС не составляет проблем, но для этого нужна политическая воля, заявила Скоробогатова.

«С точки зрения внутреннего рынка система передачи российская у нас может обработать все 100% вообще без проблем. А вот с точки зрения международного - нам нужна ваша помощь, и нам нужны другие министерства и ведомства: МИД, Минэк, Минфин. Потому что это всегда межправительственное соглашение. И вот здесь, мне кажется, что нужно усилия всех на это направить», - сказала первый зампред ЦБ.