США смогли вернуть большую часть суммы, которую Colonial Pipeline заплатила хакерам

Министерство юстиции США вернуло несколько миллионов долларов трубопроводной компании Colonial Pipeline, заплатившей выкуп взломавшим ее компьютерную сеть хакерам.

Об этом в понедельник сообщила журналистам замглавы Минюста США Лиза Монако, передает ТАСС.

"Минюст нашел и вернул большую часть выкупа, который заплатила Colonial Pipeline хакерской группировке DarkSide, - сказала она. Замглавы ведомства добавила, что "это не первый раз, когда правительство изымает криптовалюту в связи с атаками с целью получения выкупа". В распространенных Минюстом в ходе пресс-конференции документах уточняется, что всего было изъято криптовалюты на сумму $2,3 млн (63,7 биткойна).

Монако подчеркнула, что атаки на американские учреждения с требованием выкупа неприемлемы, особенно когда они затрагивают жизненно важные объекты. По словам замглавы Минюста, власти США продолжат использовать все ресурсы для поиска и наказания хакерских группировок, которые занимаются незаконной деятельностью с целью получения выкупа. Кроме того, она призвала руководителей различных правительственных и неправительственных организаций больше вкладывать в системы защиты от хакерских нападений.

Кибератаки с использованием вирусов-вымогателей представляют угрозу для национальной безопасности и экономики Соединенных Штатов, Вашингтон намерен использовать все имеющиеся средства для их пресечения, заявила Монако.

"В течение последнего года кибератаки с целью вымогательства стали более масштабными и технически сложными. Их целями становились важнейшие для нас объекты инфраструктуры, компании различной направленности, целые города и даже правоохранительные органы", - сказала она. По словам Монако, хакерские атаки такого рода "представляют угрозу для США с точки зрения национальной и экономической безопасности".

Заместитель министра юстиции США заверила, что ее ведомство "вместе с партнерами будет применять все имеющиеся в распоряжении инструменты" для пресечения таких действий хакеров путем "отключения компьютерных сетей", которые они используют. Власти США намерены не допустить "злоупотребления в отношении сетевой инфраструктуры" киберпреступниками, заверила Монако.

В начале мая злоумышленники из группировки DarkSide взломали системы Colonial Pipeline с помощью вируса-вымогателя, проникновение которого в компьютерную систему блокирует ее работу и шифрует данные до тех пор, пока жертва не выплатит требуемую сумму. Взлом парализовал на несколько дней работу системы компании, по трубопроводу которой транспортируется порядка 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье США. Colonial Pipeline заплатила хакерам выкуп в размере $4,4 млн, чтобы вернуть доступ к своим данным.