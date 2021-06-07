Попавшие под санкции предприятия Беларуси ищут готовых рискнуть перевозчиков

Белорусские предприятия нефтехимии, в отношении которых вновь действуют санкции США, и даже те, в отношении которых санкции действуют только лишь потому, что это белорусские предприятия, озабочены поиском перевозчиков, готовых довезти «санкционную» продукцию до покупателей, которых в свою очередь санкции, судя по всему, не парят.

Так, ОАО "Гродно Азот" объявило конкурс на закупку транспортно-экспедиционных услуг в международном смешанном и железнодорожном сообщениях на период с 01 по 31 июля 2021 года. Стоимость закупки составляет $701,557 тыс.

В дополнение к информации о конкурсе телеграм-канал «Стачком Азота» уточняет еще одно пикантное условие проводимого конкурса.

«…на ОАО "Гродно Азот" в очередной раз ищут перевозчика готового за 701 557 USD в документации не указывать ОАО «Гродно Азот» в качестве стороны коносамента», - говорится в сообщении.

По данным канала, ОАО «Белшина», остро нуждающееся в импортных поставках синтетического каучука и технического углерода, «активно вовлекает в схему обхода санкций российские компании.

«Так, перевозчик ООО «ГРИН ЛАЙН» согласился на сотрудничество и готов попасть под санкции Европы и OFAC, второй перевозчик ООО «МТЗ Татарстан». WEBER & SCHAER GmbH & Co. KG пока думает…», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ОАО «Белшина» активно ищет транспорт на российских номерах для обеспечения доставки сырья с Нижнекамска и Тольятти в Бобруйск. Запущена схема поставок с использованием склада в Набережных Челнах ООО «Нижегородский торговый дом «Белшина».

«ПАО «Татнефть» - отдельный привет Вам… По инициативе ПАО «Татнефть» ФГУП «Центр эксплуатационных услуг», ООО «ННК Восток» и ООО «Нижегородский торговый дом «Белшина» согласованы договора по всей цепочке поставщиков… ПАО «Татнефть», через ФГУП «Промсырьеимпорт», согласно на участие в схеме поставки сырья. Заключены контракты на поставку сырья с ООО «Омсктехуглерод», ПАО «Сибур», ПАО «Кременчугский завод технического углерода».», - сообщает «Стачком Азота».