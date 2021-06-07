Власти Гонконга объявили о раздаче "вертолетных денег"

Власти Гонконга с июля начнут раздавать жителям административного района электронные купоны по 5 тыс. гонконгских долларов (645 долларов США) для стимулирования потребления.

Об этом сообщил в понедельник секретарь (министр) по финансовым вопросам Пол Чан, выступая в Законодательном совете, передает ТАСС.

«Подготовка этого плана находится на завершающем этапе. Сейчас мы проводим системное тестирование с четырьмя операторами платежных систем, чтобы убедиться, что процесс регистрации и распределения купонов проходит гладко», - сказал чиновник.

По его словам, детали программы будут объявлены во второй половине июня, а регистрация заявок на выплаты должна начаться с июля. Для этих целей планируется задействовать системы электронных платежей AlipayHK, Octopus, Tap & Go и WeChat Pay HK.

Купоны смогут получить все постоянные резиденты Гонконга в возрасте от 18 лет. Соответствующее решение было принято в феврале и мотивировано стремлением стимулировать внутреннее потребление в условиях спада экономики. Программа обойдется бюджету в 36 млрд гонконгских долларов (4,64 млрд долларов США).

В прошлом году правительство выплатило всем жителям этого специального административного района по 10 тыс. гонконгских долларов (почти 1,3 тыс. долларов США) наличными в качестве помощи в условиях пандемии коронавируса.