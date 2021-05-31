Центробанк Китая укрепил курс юаня к доллару до максимума с мая 2018 года

Народный банк Китая (Центробанк) укрепил во вторник курс национальной валюты на 110 базисных пунктов, до 6,3572 юаня за доллар, что является максимумом с 15 мая 2018 года.

Нынешнее укрепление курса длится шестой рабочий день подряд. Как пишет во вторник финансовое издание «Сина цайцзин» со ссылкой на китайских экспертов, в будущем обменный курс китайской валюты сохранит двунаправленную волатильность. На курс будет оказывать влияние совокупность внутренних и внешних факторов, в частности ключевые экономические показатели экономики КНР, индекс доллара, ситуация во внешней торговле, политические факторы.

В январе глава департамента денежно-кредитной политики Народного банка Китая Сунь Гофэн заявил, что двунаправленные колебания юаня к доллару в этом году будут нормой. Чиновник также указал на то, что КНР будет «поддерживать стабильность курса китайской валюты в разумном и сбалансированном диапазоне», передает ТАСС.

В 2020 году на фоне пандемии курс юаня на протяжении нескольких месяцев снижался к доллару. 29 мая 2020 года Народный банк понизил курс национальной валюты до минимальных с февраля 2008 года 7,1316 юаня за доллар. Однако после этого юань начал постепенно укрепляться по отношению к американской валюте.