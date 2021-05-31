ОЭСР улучшила прогноз развития мировой экономики

В 2021 году экономика стран мира вырастет на 5,8%, сообщила Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже в понедельник, 31 мая, что на 0,2 процентных пункта выше мартовского прогноза.

В 2022 году рост мировой экономики составит 4,4% - на 0,4 процентных пункта больше, чем указывалось в мартовском прогнозе.

Оптимистичный прогноз развития мировой экономической конъюнктуры организация опубликовала вместе с призывом к правительствам охватить вакцинацией от коронавируса все страны мира и как можно скорее. Это необходимо, "чтобы спасти жизни, гарантировать доходы и ограничить негативные последствия мер инфекционной защиты", указывается далее.

По мнению экспертов ОЭСР, необходимы более ощутимые усилия международного сообщества, чтобы обеспечить страны с низкими доходами необходимыми ресурсами для вакцинации населения, передает DW.

Для того, чтобы справиться с проблемами, возникшими в ходе пандемии, следует делиться знаниями, а также медицинскими и финансовыми ресурсами, и избегать торговых ограничений, прежде всего, для медицинских товаров, подчеркнула организация.