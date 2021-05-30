Соцсети сообщают о гибели шахтера Беларуськалия

В соцсетях появилась информация о несчастном случае со смертельным исходом на 3 рудоуправлении ОАО «Беларуськалий».

«В 12:34 от диспетчера ОАО "Беларуськалий" поступило сообщение о несчастном случае со смертельным исходом на 3 рудоуправлении», - сообщает телеграм-канал «Иногда Не до ТБ в ОАО «Беларуськалий».

«На горизонте 620 метров, ПГУ №9, лава №9 был смертельно травмирован секцией крепи к забойному конвейеру машинист горно-выемочных машин 1966 года рождения. Создается комиссия по расследованию несчастного случая», - говорится в сообщении.