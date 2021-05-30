В России будет создана рабочая группа по налогам в нефтяной отрасли

Министерство энергетики России совместно с Минфином РФ и российской Госдумой создадут специальную рабочую группу по налогам в нефтяной отрасли.

Об этом сообщил заместитель министра энергетики, руководитель цифровой трансформации Павел Сорокин в субботу, 29 мая, сообщает DW.

"Создание такой группы - важное решение, которое позволит в очень короткие сроки сблизить наши позиции и выйти с дополнительными инициативами по развитию отрасли", - уверен Сорокин.

Группа будет работать с опорой на профильный комитет Госдумы. По версии замминистра, подобный подход позволит ведомствам согласовывать свои позиции, а также вырабатывать "меры для стимулирования" нефтегазовой сферы.

В России с начала года выросли налоговые ставки в нефтяной сфере. Так, были ужесточены параметры налога на добавленный доход, отменена часть льгот по выплатам с добычи полезных ископаемых и экспортной пошлине на нефть.

По оценке Минфина РФ, с 2021 по 2023 годы данный шаг увеличит доходы федерального бюджета на 686 млрд рублей (7,6 млрд евро).