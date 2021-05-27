Последнее обновление: 27.05.2021 08:08

В Беларуси разрешили предоставлять займы физлицам через интернет

В Беларуси подписан указ, разрешающий предоставлять денежные средства физическим и юридическим лицам с помощью сервисов онлайн-заимствования.

«…сервис онлайн-заимствования - это сайт в сети Интернет и программное обеспечение, предназначенные для заключения договоров займа как между физическими лицами, так и между юридическими лицами на потребительские и предпринимательские цели», - говорится в официальном комментарии.

Документом определены требования для заключения договоров займа посредством сервисов онлайн-заимствования, установлен порядок предоставления займов и утверждено Положение о деятельности операторов сервиса онлайн-заимствования и договорах, заключаемых посредством данного сервиса.



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