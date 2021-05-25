Последнее обновление: 25.05.2021 13:17

Austrian Airlines и польская LOT отказались от полетов в Беларусь

Полеты в Беларусь и через воздушное пространство страны приостанавливают Austrian Airlines и польская авиакомпания LOT.

Более того, Польша, владеющая компанией Buzz (дочка Ryanair, которой летел Роман Протасевич) требует доступ к черным ящикам побывавшего в Минске самолета.

Авиакомпании, которые уже отказались от полетов в Беларусь и транзита через воздушное пространство страны:

AirAstanа, Казахстан; AirBaltic, Латвия; AirFrance, Франция; AviaSolutions, Кипр; Austrian Airlines, Австрия; British Airways, Великобритания; Finnair, Финляндия; KLM, Нидерланды; KlasJet, Литва; LOT, Польша; Lufthansa, Германия; SAS, Швеция; Singapore Airlines, Сингапур; WizzAir, Венгрия.

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