Франция приостановила разрешение на полеты «Белавиа»

Власти Франции приостановили разрешение на полеты белорусской авиакомпании «Белавиа», сообщил госсекретарь при министерстве транспорта Франции Жан-Батист Джеббари.

«В целях безопасности пассажиров я попросил авиакомпании, работающие во Франции, больше не летать над воздушным пространством Беларуси. Разрешение на полеты «Белавиа» также приостановлено», — заявил Джебарри, передает РБК.

24 мая аналогичные меры приняла Великобритания. Разрешение на выполнение полетов работу приостановили у всех белорусских авиаперевозчиков, включая чартерные компании. Также правительство приказало британским авиакомпаниям облетать Беларусь.

По итогам европейского саммита вечером 24 мая страны ЕС решили запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и закрыть доступ в аэропорты стран ЕС для рейсов, которые выполняют эти авиакомпании. Это решение пока не вступает в силу, оно должно быть согласовано и утверждено в Совете ЕС.