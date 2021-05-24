Последнее обновление: 24.05.2021 13:49

Глава Ryanair: Посадка самолета в Минске - "поддерживаемый государством угон"

Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с принудительной посадкой в Минске самолета, совершавшего рейс из Афин в Вильнюс, и задержанием находившегося на борту журналиста и блогера Романа Протасевича "случаем поддерживаемого государством угона ".

Об этом он заявил в понедельник, 24 мая, в эфире ирландской радиостанции Newstalk, передает DW.

По его словам, на борту рейса FR4978, очевидно, находились агенты белорусского КГБ. "Мы предполагаем, что несколько агентов КГБ покинули борт в Минске, - отметил О'Лири. - Похоже, что похищение журналиста и его спутницы было целью властей".

Глава лоукостера назвал "очень тревожным" то, что персонал и пассажиры самолета в течение нескольких часов удерживались вооруженными людьми, и похвалил экипаж лайнера за "феноменальную работу".

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни призвал ЕС дать "очень ясный ответ" на произошедшее. Руководство Беларуси не имеет демократической легитимности и ведет себя как диктатура, заявил он телерадиокомпании RTÉ.



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