Европарламент заморозил инвестиционное соглашение с Китаем

Европарламент отклонил ратификацию всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве в области инвестиций с Китаем из-за санкций, введенных Пекином против представителей ЕС.

Дальнейшее обсуждение этого договора заморожено - до тех пор, пока не будут сняты санкции, говорится в резолюции Европейского парламента, принятой в четверг, 20 мая, большинством голосов. Депутаты также призвали Еврокомиссию проконсультироваться с парламентом, "прежде чем предпринимать какие-либо шаги по заключению и подписанию" соглашения.

Переговоры о сотрудничестве в области инвестиций между Евросоюзом и Китаем длились несколько лет. В итоге в декабре прошлого года Брюссель и Пекин договорились об основных пунктах этого соглашения. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила тогда, что ЕС, имеющий "самый большой открытый рынок мира", готов к сотрудничеству в области торговли и инвестиций с Китаем, передает DW.

Однако затем отношения сторон ухудшились. В марте ЕС ввел санкции против чиновников в китайской провинции Синьцзян за преследование уйгуров - мусульманского меньшинства в КНР. Китай ввел ответные меры против европейских политиков и ученых.

Инвестиционное соглашение ЕС с Китаем предполагает достижение большей прозрачности в сфере государственных субсидий китайских компаний и прекращение принудительного трансфера технологий и других спорных практик КНР, отмечала ранее фон дер Ляйен. Кроме того, договор предоставляет ЕС возможность бороться с использованием принудительного труда в Китае, принимать совместные действия по защите климата и способствовать базирующемуся на правилах международному сотрудничеству, отмечала глава Еврокомиссии.

Переговоры о заключении инвестиционного соглашения ЕС и Китай ведут с конца 2013 года. Критики соглашения указывают на сложную ситуацию с правами человека в КНР, в особенности отмечая в этой связи проблему использования принудительного труда.