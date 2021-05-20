ЕБРР приобрел 100% акций оператора молдавского порта «Джурджулешть»

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) приобрел 100% капитала компании Danube Logistics, которая управляет молдавским международным свободным портом «Джурджулешть».

Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении администрации порта, передает ТАСС.

«ЕБРР приобрел 100% акций группы компаний Danube Logistics (Danube Logistics Group) 7 мая 2021 года. Таким образом, ЕБРР стал единственным бенефициаром компании Danube Logistics SRL - оператора порта», - говорится в сообщении.

Администрация порта напомнила, что ЕБРР с 1995 года оказывал поддержку в строительстве и работе порта, а с 2013 года получал 65% выручки от продажи акций и дивидендных выплат, которые голландская компания Danube Logistics Group получала от дочерней компании в Молдавии.

Строительство порта «Джурджулешть» на участке реки Дунай, пригодном для морского судоходства, позволило Молдавии получить выход к Черному морю. Сегодня порт располагает терминалами для перевалки зерна, масла, нефти и других грузов.