SpaceX вывела на орбиту очередную группировку микроспутников Starlink

SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 27-й по счету группировкой микроспутников Starlink, а также двумя спутниками других компаний, Capella Space и Tyvak-0130.

Это 28-й вывод на орбиту группы интернет-спутников начиная с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. Орбитальная группировка SpaceX состоит уже из 1675 космических аппаратов. Предыдущий запуск партии из 60 спутников состоялся 9 мая, передает РБК.

Первая ступень Falcon 9 ранее использовалась для 7-ми запусков и в очередной раз была успешно посажена на платформу в океане. Также, для этого запуска SpaceX использовала б/у половины носового обтекателя.