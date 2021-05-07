Последнее обновление: 07.05.2021 17:40

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 366 305 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 7 мая 2021 года выросло до 366 305 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 2612 человек.

Выздоровели и выписаны 356 842 (+1 311) пациент, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2612 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 1 354 человека (7,15% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 5 958 089 (+18 927) тестов на коронавирус.



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