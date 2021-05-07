Власти Беларуси продлили лицензирование экспорта макулатуры за пределы ЕАЭС

В Беларуси на шесть месяцев введено лицензирование экспорта за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов).

Согласно постановлению правительства № 263 от 5 мая 2021 года, разовые лицензии на экспорт макулатуры будет выдавать Министерство антимонопольного регулирования и торговли по согласованию с Белорусским производственно-торговым концерном лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Действие постановления не распространяется на экспорт из Беларуси в Азербайджан, Грузию, Туркменистан, Сербию, Республику Союз Мьянма, Венесуэлу.

Постановление вступает в действие через 10 дней после официального опубликования.